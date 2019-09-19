Геращенко: амнистия людей, причастных к военным преступлениям, недопустима

Верховная Рада должна сформировать свою позицию относительно местного самоуправления на Донбассе и потенциального применения амнистии в контексте урегулирования военного конфликта. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, комментируя результаты совместного заседания комитетов по вопросам европейской интеграции и международной политики.

«Министр иностранных дел Пристайко отметил, что 31 декабря заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления. И теперь на парламенте будет ответственность каким будет следующий закон. Будет ли это пролонгация нынешнего закона на определенный срок или его партия власти хочет закрепить на постоянной основе, или это будет новый закон. То же происходит и по блоку амнистии», - сказала народный депутат

Геращенко отметила, что вопрос амнистии является чрезвычайно сложным и комплексным, ведь амнистия не может быть применена по отношению к тем, кто осуществлял военные преступления.

«Очевидно, если мы говорим о диалоге с оккупированными территориями, то каждая война заканчивается миром. И амнистия должна касаться людей, которые были обмануты там пропагандой, подростков, которых заставляли стоять на КПВВ, то есть людей, которые не имели отношения к военным преступлениям.

Есть «красные линии», которые не могут попадать под амнистию. Это отношение к сбивания боинга МН-17, это убийцы, это отношение к пыткам наших заложников, и конечно, это сексуальные преступления, во всех военных конфликтах считаются преступлениями без срока давности», - отметила политик.

«Европейская Солидарность» отмечает, что уже сейчас надо начинать диалог и дискуссию относительно того, какой должна быть амнистия, на кого должна распространяться действие такого закона. Ведь амнистии важнейшая, но и сверхсложная