Кремль прокомментировал условия Украины по "формуле Штайнмайера"

"Это новая позиция для всех стран, это не способствует быстрому продвижению".

Пресс-секретарь президент России Владимира Путина заявил, что выдвинутые Украиной условия по "формуле Штайнмайера" не укладываются в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, пишет "Интерфакс".

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал Песков.

"Это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление. Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению", - сказал он.

На вопрос, как в Кремле оценивают шансы на проведение саммита "нормандской четверки" после неудачного заседания Трехсторонней контактной группы", Песков ответил уклончиво.

"Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин, он сам об этом говорил: о том, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями", - сказал он.

"Поэтому предстоит еще продолжение работы", - сказал Песков.

Напомним, 18 сентября на встрече в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по "формуле Штайнмайера". Однако ее реализация возможна при выполнении ряда условий.

Это полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Представитель России Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинская сторона ТКГ по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран "нормандской четверки", отказавшись закрепить "формулу Штайнмайера" на бумаге.