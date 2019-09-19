Глава Пентагона оптимистично оценил оборонные реформы в Украине

Министр обороны США Марк Эспер оптимистично настроен относительно видения оборонной реформы в Украине и преданности руководителя Министерства обороны Украины бороться с коррупцией.

Об этом глава Пентагона поговорил со своим украинским коллегой Андреем Загороднюком 18 сентября, сообщил Эспер в Twitter.

Эспер также отметил неуклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава Пентагона убежден, что Россия, в частности из-за ее агрессии в Украине и незаконной аннексии Крыма, является самым большим вызовом для обороны США в краткосрочной перспективе. Об этом Эспер заявил во время выступления 18 сентября с случаю Дня военно-воздушных сил США, передает Голос Америки.

"Ее нападение на Грузию в 2008, аннексия Крыма и продолжение войны на остальной территории Украины показывает, что Россия готова менять карту", - сказал Эспер во время выступления.

"Русские прибегают к гибридной войне, чтобы запугивать соседние страны и угрожать им, и все правительство США, союзники и партнеры должны объединиться, чтобы не позволить этой тактике достичь успеха", - добавил он.

Напомним, ранее в сентябре администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине на более $390 млн. Речь идет о $250 млн из бюджета Пентагона, $115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года.

Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставления услуг, способствующих усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.