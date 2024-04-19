Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу на німецькій території.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ ФРН Крістіан Вагнер, "німецька правова держава не толеруватиме жодної шпигунської діяльності та актів саботажу на своїй території", передає "Укрінформ".

Також Берлін відкинув погрози РФ про "наслідки" після нового викриття шпигунів. Йдеться про заяви російської сторони, зокрема, російського посольства в соцмережах, і погрози "дати відповідь".

Глава німецького МЗС Анналена Бербок прокоментувала репліку російського посла, зазначивши, що "підозра в тому, що Путін вербує в нас агентів для здійснення атак на німецькій землі, є надзвичайно серйозною".

"Ми не дозволимо Путіну принести терор у Німеччину. Про це російському послу повідомили, коли його викликали в МЗС", - сказала Бербок.

У німецькому МВС запевнили, що дуже серйозно сприймають справу щодо шпигунства РФ на території Німеччини. "У цій особливо серйозній справі є докази шпигунської діяльності на користь російського режиму та можливої підготовки атак на деякі об’єкти в Німеччині", - сказав він на брифінгу речник МВС Максімілліан Калль.

За його словами, за останні два роки суттєво посилили захист про російської шпигунської діяльності, бо "загрози через російське шпигування, саботаж від початку російської війни проти України значно зросли".

Що відомо про затримання ймовірних російських шпигунів у Німеччині