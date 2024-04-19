У Києві попрощалися з полеглим бійцем 59 ОМПБр Павлом Петриченком

19 квітня відбулося прощання з громадським активістом, полеглим бійцем 59 окремої мотопіхотної бригади Павлом Петриченком, передає hromadske.

Чин похорону відбувся у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Провести бійця в останню путь прийшло багато людей, яких не зміг умістити собор. Серед них - активісти й блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, ведучий Євген Яновський, військова й співачка Анастасія Шевченко (Стасік), громадський і політичний діяч Сергій Притула та інші.