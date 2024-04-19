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У Києві попрощалися з полеглим бійцем 59 ОМПБр Павлом Петриченком

Чин похорону відбувся у Михайлівському Золотоверхому соборі.

У Києві попрощалися з полеглим бійцем 59 ОМПБр Павлом Петриченком
Прощання з полеглим бійцем Павлом Петриченком у Києві

19 квітня відбулося прощання з громадським активістом, полеглим бійцем 59 окремої мотопіхотної бригади Павлом Петриченком, передає hromadske.

Чин похорону відбувся у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Провести бійця в останню путь прийшло багато людей, яких не зміг умістити собор. Серед них - активісти й блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, ведучий Євген Яновський, військова й співачка Анастасія Шевченко (Стасік), громадський і політичний діяч Сергій Притула та інші.

  • Петриченко загинув 15 квітня на Донеччині під час виконання завдання.
  • До початку повномасштабного вторгнення очолював штаб майбутньої партії відомого волонтера Сергія притули. Після початку війни політсилу так і не створили.
  • Також Петриченко був проєктним менеджером у Фонді Сергія Притули.
  • Військовий належав до засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк?». 
  • З останніх його ініціатив - петиція щодо заборони онлайн-казино, на яку відреагував Президент Володимир Зеленський і дав завдання РНБО та силовим відомства розробити кроки для розв'язання проблем, які виникають довкола азартних ігор.
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