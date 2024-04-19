У Києві попрощалися з полеглим бійцем 59 ОМПБр Павлом Петриченком

19 квітня відбулося прощання з громадським активістом, полеглим бійцем 59 окремої мотопіхотної бригади Павлом Петриченком, передає hromadske.
Чин похорону відбувся у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.
Провести бійця в останню путь прийшло багато людей, яких не зміг умістити собор. Серед них - активісти й блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, ведучий Євген Яновський, військова й співачка Анастасія Шевченко (Стасік), громадський і політичний діяч Сергій Притула та інші.
- Петриченко загинув 15 квітня на Донеччині під час виконання завдання.
- До початку повномасштабного вторгнення очолював штаб майбутньої партії відомого волонтера Сергія притули. Після початку війни політсилу так і не створили.
- Також Петриченко був проєктним менеджером у Фонді Сергія Притули.
- Військовий належав до засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк?».
- З останніх його ініціатив - петиція щодо заборони онлайн-казино, на яку відреагував Президент Володимир Зеленський і дав завдання РНБО та силовим відомства розробити кроки для розв'язання проблем, які виникають довкола азартних ігор.