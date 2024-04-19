Президент Євроради закликав Трампа не лякатися Путіна: “ми не лякаємося”

“Цифри говорять самі за себе. Внесок ЄС в Україну: 143 мільярди євро", заявив Шарль Мішель.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав експрезидента США і потенційного кандидата від республіканців на участь у виборах президента Сполучених Штатів у листопаді цього року Дональда Трампа, не лякатися Володимира Путіна.

“Дональде Трампа, не лякайтеся Путіна. Ми не лякаємося”, – написав Мішель на соцплатформі X.

Він закликав подивитися на факти. “Цифри говорять самі за себе. Внесок ЄС в Україну: 143 мільярди євро (150 мільярдів доларів)”, – йдеться у повідомленні голови Євроради.

.@realDonaldTrump, don’t be intimidated by Putin. We aren’t.



Let’s get the facts straight.



The numbers speak for themselves.



EU contribution to Ukraine: €143 billion ($150 billion). — Charles Michel (@CharlesMichel) April 19, 2024