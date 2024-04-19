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Президент Євроради закликав Трампа не лякатися Путіна: “ми не лякаємося”

“Цифри говорять самі за себе. Внесок ЄС в Україну: 143 мільярди євро", заявив Шарль Мішель.

Президент Євроради закликав Трампа не лякатися Путіна: “ми не лякаємося”
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав експрезидента США і потенційного кандидата від республіканців на участь у виборах президента Сполучених Штатів у листопаді цього року Дональда Трампа, не лякатися Володимира Путіна.

“Дональде Трампа, не лякайтеся Путіна. Ми не лякаємося”, – написав Мішель на соцплатформі X.

Він закликав подивитися на факти. “Цифри говорять самі за себе. Внесок ЄС в Україну: 143 мільярди євро (150 мільярдів доларів)”, – йдеться у повідомленні голови Євроради.

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  • Раніше Трамп заявив, що виживання України повинно бути набагато важливішими для Європи, але також важливе і для США. 45-й президент США вважає, що Європа має більше допомагати Україні.
  • Нещодавно Білий дім повідомив, що Джо Байден підтримав запропонований Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні. 
  • До цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи.
  • Текст законопроєкту в цілому аналогічний документу, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена. 
  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Окремим пунктом у законопроєкті прописано заклик надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
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