В енергосистемі зберігається дефіцит, від ранку залучена аварійна допомога з Європи, – Укренерго

Ввечері для бізнесу та промисловості можливі обмеження споживання. Громадян також закликають споживати електроенергію ощадливо.

Сьогодні, 19 квітня, в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям, повідомляє Укренерго.

Зранку Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Зранку діють обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині. Знеструмлено близько 203 тисяч споживачів.

Громадян просять ощадливо споживати електроенергію, а промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.