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Після збиття російського Ту-22М3 другий літак з ракетами розвернувся, – представник ГУР

Таким чином, ще низка ракет не була випущена по Україні.

Після збиття російського Ту-22М3 другий літак з ракетами розвернувся, – представник ГУР
У Росії впав літак Ту-22М3
Фото: росЗМІ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що після збиття російського бомбардувальника Ту-22МЗ другий літак, що летів за ним, був змушений розвернутися.

“Результативна операція. Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Знищено під час виконання бойового завдання. Інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні”, – сказав Юсов.

Представник ГУР не уточнив, як саме українським військовим вдалося знищити Ту-22М3 на території Росії, однак каже, що це був певний повтор операції зі збиття літака далекого радіолокаційного стеження А-50.

“У цілому операція була певним повтором з урахуванням, звичайно, операції ГУР МО по збиттю літака А-50, яка відбулася нещодавно. Так, відстань цього разу ще більша. Нагадаємо, що йдеться про відстань близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція і знаковий результат для України… Насправді диво-зброї тут не застосовано. Це старі відомі методи. Але модифіковані українськими фахівцями”, – сказав Юсов.

 

Він також додав, що збиття стратегічного бомбардувальника може зменшити загрозу для деяких українських регіонів.

“Після знищення А-50 і зараз, після знищення літака стратегічної авіації, на деякий час може зменшитися принаймні інтенсивність саме ракетних обстрілів, що стосується ракет авіабазування, в напрямку Одеської області”, – відзначив представник ГУР.

Раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода заявив, що збиття Ту-22МЗ – “це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди”.

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