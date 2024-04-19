Директор ЦРУ: Україна може зазнати поразки на полі бою до кінця року, якщо Конгрес не схвалить допомогу

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Україна може зазнати поразки на полі бою до кінця року, якщо американський Конгрес не схвалить допомогу. Про це він сказав під час виступу перед законодавцями в Президентському центрі Джорджа Буша, пише Politico.

Директор одного з найважливіших американських розвідувальних органів закликав конгресменів ухвалити додаткову програму, що передбачає надання Україні підтримки. Він додав, що українці змогли протриматися до 2024 року, зокрема завдяки військовій допомозі, а також знищили "зарозумілу думку" Володимира Путіна про те, що час на його боці.

Але "картина буде жахливішою" без нової допомоги, сказав Бернс.

"Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання", – сказав очільник ЦРУ.

Підтримка України зараз – це більше, ніж війна з Росією, стверджував Бернс під час заходу.

"Це також стосується Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіцій, а також наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це насправді питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це також наші союзники та партнери", – додав він.

Бернс не вперше говорить про те, що відсутність допомоги може призвести до більш виграшної позиції Росії і дозволить їй диктувати умови. У березні він змалював два сценарії розвитку події: з допомогою від США і без неї. Без допомоги США вже через рік Володимир Путін диктуватиме умови щодо припинення війни в Україні. Втім, якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то вже наприкінці року Україна зможе диктувати власні умови, вважає директор ЦРУ.

Допомога США Україні: законопроєкт на понад $60 млрд

Після місяців обговорень, закликів і застережень у квітні питання надання Україні нового пакету на понад $60 млрд нарешті зрушило з мертвої точки. Спікер палати представників Майк Джонсон після місяців гальмування розгляду зрештою обіцяв, що його розглянуть після перерви в роботі Конгресу, що закінчилася 8 квітня. Він також ініціював розділення надання коштів Україні, Ізраїлю і Тайваню на різні законопроєкти. Змінив риторику щодо допомоги і експрезидент Дональд Трамп – політик, який все ще має вплив на думки республіканського електорату. Він визнав, що виживання України важливе не лише для Європи, а і для США.

Оборонні видатки з законопроєкту для України на 60,8 млрд доларів складають $49,9 млрд. Зокрема, $23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні. Законопроєкт посилює нагляд через вимоги моніторингу, вимагає від партнерів надавати співмірні витратам обсяги допомоги, передбачає угоду з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку, збільшує ліміти в рамках механізму PDA.

Голосувати за документи мають 20 квітня.

Раніше республіканці говорили, що розглядають надання Україні допомоги як позику. Київ не проти такої пропозиції, головне, щоб ця допомога надійшла швидко, запевняв президент Володимир Зеленський.

Загалом Зеленський прямо заявляє, що без американської допомоги Україні в війні проти російської окупації не перемогти. У Вашингтоні та Києві пов'язували територіальні поразки України з затримкою американської допомоги. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї. Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі говорив, що якщо нова допомога від США не надійде до України протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни здобудуть більших територіальних успіхів. Він сказав, що Росія може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".

Поточний законопроєкт із 60 млрд для України є вже не першим, який Конгрес намагався ухвалити. Попередня версія, крім міжнародної допомоги, передбачала питання кордону США із Мексикою та міграційної політики – теми, з яких демократам і республіканцям місяцями не вдавалося досягти згоди. Зрештою законодавці вирішили відокремити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню від питань кордону.