Головне за п’ятницю, 19 квітня: удар по Сумах, Зеленський на Донеччині, ймовірні відставки урядовців

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 79 бойових зіткнень, ворожі обстріли, засідання Ради Україна-НАТО, заява міністрів закордонних справ G7. Яким запам’ятається 786-й день повномасштабної війни.

Увечері 19 квітня росіяни завдали ракетного удару по Сумах.

“Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення області”, - йдеться у повідомленні пресслужби Сумської ОВА.

Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

На місці працюють відповідні служби.

Рада може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського, одного з членів Рахункової палати. Під питанням звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна.

Про це повідомляють джерела LB.ua.

"Депутатам офіційно скажуть у понеділок (наступного тижня заплановано три пленарних дні роботи ВРУ) щодо кадрових питань. У понеділок – фінально, коли повернеться прем'єр в Україну, ми про це дізнаємося. Називають декілька прізвищ", – повідомило джерело.

Під питанням – звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна для подальшої роботи у спецпредставництві України у Міжнародному Кримінальному суді Гааги, яке ще не створене. Хоча раніше, як повідомляли джерела видання, він претендував на посаду посла у Великій Британії.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському - відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 квітня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський побував на Донеччині. Він відвідав захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, йдеться в Telegram президента.

Зеленський поспілкувався з бійцями і відзначив їх державними нагородами. Також він подякував медикам. "Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні!" – йдеться у дописі.

Окрім того, президент провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей. Сьогодні глава держави також відвідав Дніпро.

Подробиці – в новині.

На засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і Президента України Володимира Зеленського розглянули нагальну потребу Києва у посиленні протиповітряної оборони. Про це йдеться в дописі генсека НАТО Єнса Столтенберга у соцмережі Х.

Столтенберг зазначив, що "союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону. Чекаю на нові оголошення найближчим часом".

На пресконференції за підсумками засідання Столтенберг додав, що "НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу" і що "є системи, які є доступними для України", передає "Європейська правда".

Більше інформації – в новині.

Міністри країн Group of 7 випустили спільну заяву щодо підтримки України. Глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та США, а також Верховний представник Європейського Союзу знову підтвердили непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

Міністри вимагають від Росії негайно, повністю та безумовно вивести свої військові сили та техніку з міжнародно визнаної території України. Вони наголосили, що "Росія може закінчити цю війну сьогодні".

"Ми закликаємо всі країни дотримуватись міжнародного права та жодним чином не підтверджувати чи потурати спробам Росії заволодіти територією силою, порушуючи основні принципи Статуту ООН. Ми ніколи не визнаємо легітимність ні минулих, ні майбутніх так званих «референдумів» чи «виборів», проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України, а також їх результатів. Незаконне проведення виборів президента Росії на суверенних територіях України було кричущим порушенням міжнародного права", – йдеться у заяві.

Міністри пообіцяли продовжувати підтримувати право України на самооборону. Також вони "висловили рішучість" щодо зміцнення можливостей протиповітряної оборони України для порятунку життів і захисту критичної інфраструктури.

Докладніше – в новині.

18 квітня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна" пройшла дев’ята дискусійна панель, цього разу присвячена відродженню економіки під час війни з акцентом на взаємодію влади і бізнесу.

Хто взяв участь у дискусії та про що йшлося – в нашому репортажі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!