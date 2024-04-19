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Ракетний удар росіян зруйнував ємності з агропродукцією для країн Азії та Африки, - Мінвідновлення

Росіяни атакували два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукціі.

Ракетний удар росіян зруйнував ємності з агропродукцією для країн Азії та Африки, - Мінвідновлення
Ракетний удар росіян зруйнував ємності з агропродукцією для країн Азії та Африки
Фото: Пресслужба Мінвідновлення

Російські окупанти здійснили чергову спробу знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції з України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України. 

“Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки”, - уточнили в міністерстві. 

Росіяни атакували два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукціі. 

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Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії “Дельта Вілмар”. Вона працює в Україні з 2004 року та володіє кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1 тис. робочих місць.

Мінвідновлення нагадало, що це вже 39 атака РФ по об‘єктам портової інфраструктури Одеській області. Внаслідок цих атак пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, також постраждало 26 цивільних осіб.

  • Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі, люди не постраждали.
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