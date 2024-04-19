Ракетний удар росіян зруйнував ємності з агропродукцією для країн Азії та Африки, - Мінвідновлення

Росіяни атакували два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукціі.

Ракетний удар росіян зруйнував ємності з агропродукцією для країн Азії та Африки

Російські окупанти здійснили чергову спробу знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції з України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України.

“Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки”, - уточнили в міністерстві.

Росіяни атакували два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукціі.

Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії “Дельта Вілмар”. Вона працює в Україні з 2004 року та володіє кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1 тис. робочих місць.

Мінвідновлення нагадало, що це вже 39 атака РФ по об‘єктам портової інфраструктури Одеській області. Внаслідок цих атак пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, також постраждало 26 цивільних осіб.