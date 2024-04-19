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Мінреінтеграції внесло зміни до переліку територій, які тимчасово окуповані або де тривають бойові дії

В перелік окупованих у 2024 році внесли 5 населених пунктів.

Мінреінтеграції внесло зміни до переліку територій, які тимчасово окуповані або де тривають бойові дії
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.

Відповідний наказ і перелік населених пунктів оприлюднили на порталі відомства.

Цьогоріч у список територій, де може виникнути можливість або припинення бойових дій, внесли, зокрема, Есманську, Середино-Будську, Шалигинську, Великописарівську ОТГ Сумщини і місто Суми; Новогродівську і Авдіївську громаду, низку населених пунктів Очеретинської, Великоновосілківської ОТГ Донеччини; декілька сіл Милівської громади Херсонщини; населені пункти у Петропавлівській громаді Харківщини.

У переліку тимчасово окупованих територій опинилися у 2024 році: Авдіївка, Сєверне, Степове і Ласточкине Очеретинської ОТГ Донеччини і Крохмальне на Харківщині.

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