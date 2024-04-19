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Розвідка Естонії: Росія збільшила кількість атак на всіх напрямках фронту і має великі втрати у боях за Часів Яр

Донецький напрямок залишається основним для наступальних дій окупаційних військ. 

Розвідка Естонії: Росія збільшила кількість атак на всіх напрямках фронту і має великі втрати у боях за Часів Яр
Російська військова техніка
Фото: соцмережі окупантів

На усіх напрямках фронту в Україні останніми днями збільшилася кількість російських атак, повідомив розвідувальний центр Сил оборони Естонії в щотижневому зведенні, передає ERR.

Росія досягла деяких успіхів: вона здійснила тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулась уперед на 5 км. Біля Часового Яру окупанти просунулися з південного флангу. Часті атаки та утримання оперативного темпу говорять про збереження ініціативи росіянами, що ставить ЗСУ у скрутне становище. 

Естонська розвідка наголосила, що ЗСУ потребують підтримки західних партнерів, відчутна нестача боєприпасів. Незапланованого відступу ЗСУ чи прориву лінії фронту не спостерігається. Україна змушена поступово відмовлятися від контролю територій, де немає підготовлених оборонних позицій чи можливості оборонних дій.

Між населеними пунктами Кремінна та Лиман суттєвих змін не фіксують. Окупанти продовжують реорганізацію підрозділів. Це означає, що підрозділи, які перебувають на лінії фронту вирушають до тилу для відновлення та поповнення запасів.

Донецький напрямок залишається основним для наступальних дій окупаційних військ. Вони продовжують спроби оточення та захоплення населеного пункту Часів Яр на захід від Бахмута. Однак місто має потужні оборонні укріплення, тому нападник несе великі втрати в боях. Швидкого захоплення населеного пункту не очікується.

Інтенсивні бої ведуться за напрямком Авдіївка-Мар'їнка. Росія просунулась у бік населеного пункту Первомайське.

На південній лінії фронту - у Запорізькій та Херсонській областях - зберігається низька інтенсивність боїв. 

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