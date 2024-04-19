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В Україну повернули депортовану до Росії 17-річну дівчину

Півтора року тому всупереч власному бажанню дитину відправили із тимчасово окупованої території навчатися в Росію.

В Україну повернули депортовану до Росії 17-річну дівчину
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Мінреінтеграції повідомило, що спільно із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини" повернули з Росії 17-річну Мирославу.

У 2014 році вона залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню дівчинку відправили із тимчасово окупованої території навчатися в Росію.

Жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти.

Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від небайдужих людей. Це і стало порятунком. За повернення дівчинки взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту "Шлях додому".

Мінреінтеграції висловило подяку Радниці – уповноваженій Президента з прав дитини Дарʼї Герасимчук, МЗС, Посольству України в Білорусі, Генеральному консульству України в Любліні, Ковельській райдержадміністрації та Держприкордонслужбі. Особлива подяка – голові правління Української мережі за права дитини Дар’ї Касьяновій.

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.

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