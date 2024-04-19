Головне за ніч та ранок п’ятниці, 19 квітня: атака на Дніпропетровщину, перше збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22М3

Нічна повітряна атака, 86 бойових зіткнень, 45 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, удари Ізраїля по Ірану.

Уночі росіяни атакували місто Дніпро. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Станом на 10:18 відомо про трьох загиблих і 20 поранених. Одна з жертв – дитина, яка померла в лікарні, повідомили в Офісі генпрокурора.

"У Дніпрі частково зруйнований пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізували вогнеборці", – повідомили вранці у МВС.

Цілями ударів ворога були об'єкти залізниці. В Дніпрі призупинив роботу вокзал.

Окрім Дніпра, росіяни вночі били по інших населених пунктах області. Станом на 10:15 кількість загиблих унаслідок ударів по області зросла до дев'яти, поранених – до 29, повідомили в Офісі генпрокурора. Серед загиблих – троє дітей. Зокрема, одна дитина померла в лікарні після поранення в Дніпрі.

Унаслідок обстрілів Кривого Рогу поранені троє людей, написав голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

В МВС додали, що в Синельниківсьому районі пошкоджено понад десять приватних будинків. Загинули шестеро людей, зокрема діти шести і восьми років. Ще шістьох людей травмовано. За даними ОВА, загиблим дітям – шість і вісім років.

"Троє загиблих дітей на Синельниківщині. 14-річна дівчинка і два хлопчика – 6 та 8 років. А загалом – шестеро людей. Ще шестеро постраждали. Пошкоджені зо три десятки приватних будинків. 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби", – повідомив голова ОВА.

Під ударом був і Павлоград – там пошкоджена адмінбудівля.

Уночі Командування Повітряних Сил повідомляло про загрозу крилатих ракет.

Також фіксувалася активність Ту-22 в акваторії Чорного моря, були пуски ракет на Одещину.

У ніч на 19 квітня росіяни завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками, підсумувало Командування Повітряних Сил.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників.

У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

"Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території", - наголосили в Командуванні.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що збиття російського Ту-22МЗ було спецоперацією відомства спільно з Повітряними силами.

Розвідка повідомила, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Також ГУР зазначає, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 457 830 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Збройні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по території Ірану, який розцінюють як відповідь на масовану атаку минулого тижня.

Як пише BBC, ракети були спрямовані на військову базу в провінції Ісфахан, де можуть бути розміщені ядерні об'єкти. Там чули щонайменше три вибухи. Атаку виданню підтвердили двоє високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів.

Рейси в найбільші аеропорти Ірану були скасовані. Державні ЗМІ країни стверджують, що протиповітряна оборона збила невеликі дрони.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!