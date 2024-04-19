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Росія атакувала інфраструктуру в Одеській області

На щастя, минулося без поранених. 

Росія атакувала інфраструктуру в Одеській області
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі.

На щастя, люди не постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", – сказав він.

Цієї ночі російська армія вчинила черговий масований удар по Україні. Значно постраждала Дніпропетровська область, де росіяни вбили щонайменше дев'ятьох і ще 29 поранили. Там росіяни нищили залізничну інфраструктуру.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. 

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