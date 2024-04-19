Росія атакувала інфраструктуру в Одеській області

На щастя, минулося без поранених.

Цієї ночі російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі.

На щастя, люди не постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", – сказав він.

Цієї ночі російська армія вчинила черговий масований удар по Україні. Значно постраждала Дніпропетровська область, де росіяни вбили щонайменше дев'ятьох і ще 29 поранили. Там росіяни нищили залізничну інфраструктуру.



Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників.