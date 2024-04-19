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Ще трьох людей поранила Росія в Херсонській області

Ворог бив по житлових будинках, медзакладу та інших цивільних об'єктах. 

Минулої доби Росія поранила трьох цивільних у Херсонській області.

Окупанти били по Антонівці, Інженерному, Садовому, Білозерці, Понятівці, Іванівці, Бериславу, Качкарівці, Зміївці, Миловому, Михайлівці, Одрадокам'янці, Тягинці, Львовому, Шляховому та Херсону. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад, адмінбудівлю, теплопровід та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає", – сказав Прокудін.

  • Херсонська область зазнає російських атак щодня. Окрім ударів по населених пунктах, росіяни атакують Сили оборони, які закріпилися на плацдармах лівобережжя річки Дніпро.
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