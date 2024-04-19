«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти провели мобілізаційний рейд в Криму під час релігійного свята

Партизани повідомили, що росіяни скористалися святкуванням Ураза-байраму для облави.

Окупанти провели мобілізаційний рейд в Криму під час релігійного свята
Фото: Медіацентр Україна

В окупованому Криму росіяни влаштували мобілізаційну облаву на кримськотатарське населення під час одного з найбільших мусульманських свят - Ураза-байрам.

Про масовий рейд з метою незаконного залучення чоловіків до окупаційної армії розповіли партизани з руху АТЕШ у своєму Telegram

Ураза-байрам святкується мусульманами наприкінці місяця Рамадан. Саме цей день окупанти обрали для того, щоб провести рейд у Сімферопольському районі, де кримські татари разом збиралися за урочистими вечерями. 

Рух АТЕШ нагадав, що мобілізація населення окупованих територій є важким міжнародним злочином, та пообіцяв покарати тих, хто це здійснює.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies