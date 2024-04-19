Окупанти провели мобілізаційний рейд в Криму під час релігійного свята

Партизани повідомили, що росіяни скористалися святкуванням Ураза-байраму для облави.

В окупованому Криму росіяни влаштували мобілізаційну облаву на кримськотатарське населення під час одного з найбільших мусульманських свят - Ураза-байрам.

Про масовий рейд з метою незаконного залучення чоловіків до окупаційної армії розповіли партизани з руху АТЕШ у своєму Telegram.

Ураза-байрам святкується мусульманами наприкінці місяця Рамадан. Саме цей день окупанти обрали для того, щоб провести рейд у Сімферопольському районі, де кримські татари разом збиралися за урочистими вечерями.

Рух АТЕШ нагадав, що мобілізація населення окупованих територій є важким міжнародним злочином, та пообіцяв покарати тих, хто це здійснює.