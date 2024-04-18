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Внаслідок російського удару на Сумщині поранена людина

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області.

Внаслідок російського удару на Сумщині поранена людина
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 18 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 82 вибухи.

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Зокрема, у Білопільській громаді поранена одна людина внаслідок артобстрілу. Громаду також атакували дронами–камікадзе, ракетами з вертольоту, АГС, СПГ та мінометами. 

По Юнаківській громаді росіяни вдарили із САУ та БпЛА. 

Новослобідську громаду окупанти обстріляли з міномету, а на Краснопільську скинули ВОГ з БпЛА.

А на Свеську громаду росіяни скинули КАБи з літака.

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