Уряд Великої Британії передав обладнання для роботи з реєстром "Оберіг"

Україна отримала від уряду Великої Британії 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП для роботи із реєстром "Оберіг". Допомогу надали у в межах проєкту SDA. Це ініціатива, що є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, і фінансується урядом Великої Британії.
Про йдеться у повідомленні Міноборони України.
"Реєстр «Оберіг» заощаджує кошти держави та військовозобов'язаних, запобігає корупції та сприяє розумному рекрутингу. Завдяки цифровізації обліку інформація про військовозобов'язаних не може бути знищена внаслідок ракетного обстрілу чи пожежі. Вдячна уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні — і особливо реформ у сфері оборони", – прокоментувала допомогу заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
Спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой зазначив, що уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації. Тому країна рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів.
"Надання обладнання для роботи з реєстром «Оберіг» – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати", – додав він.
- Нещодавно у Міноборони заявили, що перезапустили систему "Оберіг", і вже зроблили 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.
- А на початку весни єдиний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" приєднали до Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби.
- 11 квітня Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби. Зокрема, документом зобов’язують військовозобов’язаних оновити протягом 60 днів після набуття чинності закону свої дані в ЦНАП, ТЦК СП або через електронний кабінет. Важливо, що до другого читання депутати уточнили: мати електронний кабінет — це право, а не обов’язок. Кабінет пропонують зробити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг». Про всі важливі норми закону, який депутати маринували понад п'ять місяців, у матеріалі LB.ua.