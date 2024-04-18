Уряд Великої Британії передав обладнання для роботи з реєстром "Оберіг"

Зокрема, передали по майже 200 ноутбуків, сканерів та принтерів для використання у ТЦК та СП.

Україна отримала від уряду Великої Британії 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП для роботи із реєстром "Оберіг". Допомогу надали у в межах проєкту SDA. Це ініціатива, що є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, і фінансується урядом Великої Британії.

Про йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Реєстр «Оберіг» заощаджує кошти держави та військовозобов'язаних, запобігає корупції та сприяє розумному рекрутингу. Завдяки цифровізації обліку інформація про військовозобов'язаних не може бути знищена внаслідок ракетного обстрілу чи пожежі. Вдячна уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні — і особливо реформ у сфері оборони", – прокоментувала допомогу заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой зазначив, що уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації. Тому країна рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів.

"Надання обладнання для роботи з реєстром «Оберіг» – один з напрямків, у якому ми можемо допомогати", – додав він.