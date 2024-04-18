Окупанти обстріляли село Сороківка на Харківщині, постраждав цивільний

У четвер, 18 квітня, російські окупанти поцілили ракетою С-300 у будівлю місцевого магазину в селі Сороківка Харківського району. Внаслідок влучання постраждав 45-річний чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 18 квітня близько 12:20 зс рф завдали ракетного удару по селу Сороківка Харківського району. Пошкоджень зазнала будівля магазину. Отримав поранення 45-річний цивільний чоловік.

За попередніми даними правоохоронців, росіяни застосували ракету С-300, що була запущена з території Бєлгородської області.

Фото: прокуратура Харківської області

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).