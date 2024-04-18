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Планував замах на Зеленського: українські і польські спецслужби викрили агента РФ

Чоловік збирав і передавав ворогу інформацію про аеропорт для можливого замаху на території Польщі.

Планував замах на Зеленського: українські і польські спецслужби викрили агента РФ
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У Польщі викрили і затримали ворожого агента, який допомагав Росії спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування у Польщі.

Про це повідомили у СБУ, Офісі генпрокурора, та у прокуратурі Польщі. 

"За результатами тісної взаємодії Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та органів правопорядку Польщі затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою рф (більш відомою як гру)", – зазначили у Офісі генпрокурора. 

Як йдеться у повідомленні, задумом агента був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі. 

"Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги", – заявили в СБУ. 

У польському відомстві додали, що йдеться про Павла К. 

Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб Росії вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. 

Польська прокуратура висунула йому звинувачення у кримінальному злочині: готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У січні минулого року повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських військ. Принаймні два замахи були розкриті завдяки даним американської розвідки.

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