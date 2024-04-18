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15 років за ґратами проведе "політексперт" із Полтавщини, який писав антиукраїнські статті для РФ

Чоловік співпрацював із російським аналітичним центром і писав на замовлення антиукраїнські статті. 

15 років за ґратами проведе "політексперт" із Полтавщини, який писав антиукраїнські статті для РФ
Зрадник із Полтавщини, який співпрацював із РФ
Фото: СБУ

До 15 років за ґратами із конфіскацією майна засудили жителя Полтавщини, який із червня 2022 року співпрацював із російським аналітичним порталом рф "Фонд стратегічної культури" і писав для них антиукраїнські статті, зокрема, про обстріл Кременчука та влучання у Дніпрі. Йдеться про очільника громадської організації "російська громада Полтавщини", ідеологічного прихильника кремлівського режиму.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ. 

Прокуратура зазначила, що чоловікові винесли вирок за вчинення державної зради, виготовлення і поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, заперечення тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію (ч. 2 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

У суді довели, що полтавець на замовлення порталу РФ в якості "політичного експерта" за грошову винагороду писав статті. В них дискредитував керівництво держави та ЗСУ. Крім того, висвітлював у вигідному для Росії світлі ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури України, торговельного центру в Кременчуці, житлового будинку в Дніпрі.

Зрадник із Полтавщини у суді
Фото: СБУ
Зрадник із Полтавщини у суді

Статті чоловік надсилав представниці порталу через месенджер. Після редагування їх публікували. Щоб приховати протиправну діяльність, полтавець писав під псевдонімами.      

За свою роботу агент отримав від окупантів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

"За висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, у текстах містилися висловлювання з ознаками пропаганди антиукраїнського характеру та підтримки дій рф", – зазначили у ОФісі генпрокурора. 

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. 

  • СБУ повідомила про підозру у державній зраді “політексперту” з телеканалів Медведчука. Раніше Михайло Шпір уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання.
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