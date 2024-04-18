15 років за ґратами проведе "політексперт" із Полтавщини, який писав антиукраїнські статті для РФ

До 15 років за ґратами із конфіскацією майна засудили жителя Полтавщини, який із червня 2022 року співпрацював із російським аналітичним порталом рф "Фонд стратегічної культури" і писав для них антиукраїнські статті, зокрема, про обстріл Кременчука та влучання у Дніпрі. Йдеться про очільника громадської організації "російська громада Полтавщини", ідеологічного прихильника кремлівського режиму.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ.

Прокуратура зазначила, що чоловікові винесли вирок за вчинення державної зради, виготовлення і поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, заперечення тимчасової окупації частини території України, глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію (ч. 2 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

У суді довели, що полтавець на замовлення порталу РФ в якості "політичного експерта" за грошову винагороду писав статті. В них дискредитував керівництво держави та ЗСУ. Крім того, висвітлював у вигідному для Росії світлі ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури України, торговельного центру в Кременчуці, житлового будинку в Дніпрі.

Фото: СБУ Зрадник із Полтавщини у суді

Статті чоловік надсилав представниці порталу через месенджер. Після редагування їх публікували. Щоб приховати протиправну діяльність, полтавець писав під псевдонімами.

За свою роботу агент отримав від окупантів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

"За висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, у текстах містилися висловлювання з ознаками пропаганди антиукраїнського характеру та підтримки дій рф", – зазначили у ОФісі генпрокурора.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

СБУ повідомила про підозру у державній зраді “політексперту” з телеканалів Медведчука. Раніше Михайло Шпір уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання.