СБУ повідомила про підозру у державній зраді “політексперту” з телеканалів Медведчука

Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.
За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання. Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації РФ.
Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.
Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу. За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю «учасника спеціальної воєнної операції».
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Тим часом СБУ допомогла викрити потужну мережу впливу кума Путіна Медведчука в ЄС. Чеська контррозвідка у співпраці з СБУ викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів за якою стояв Медведчук.