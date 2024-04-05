СБУ повідомила про підозру у державній зраді “політексперту” з телеканалів Медведчука

Раніше Михайло Шпір уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання.

Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання. Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив рашистами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу. За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю «учасника спеціальної воєнної операції».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ст. 436 (пропаганда війни);

⁠ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Тим часом СБУ допомогла викрити потужну мережу впливу кума Путіна Медведчука в ЄС. Чеська контррозвідка у співпраці з СБУ викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів за якою стояв Медведчук.