Російські окупанти опублікували відео, зняте в перші години після підриву Каховської ГЕС у червні минулого року, повідомляє “Телебачення Торонто”.

“Відео показують перші години, а можливо, й хвилини після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Чути радісний сміх російською мовою”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що відео опубліковано каналом RussiaNoContext. У пості зазначено, що ці кадри зняли російські військові.

❗️videos show the first hours, and perhaps even minutes, after russians blew up the Kakhovka hydroelectric power station in June 2023. A joyful laughter in 🇷🇺 can be heard.



📹 published by the RussiaNoContext channel. The post states that this footage was taken by a 🇷🇺 military. pic.twitter.com/qOJyMF0GF4 — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) April 5, 2024