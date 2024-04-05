Російські окупанти опублікували відео, зняте в перші години після підриву Каховської ГЕС у червні минулого року, повідомляє “Телебачення Торонто”.
“Відео показують перші години, а можливо, й хвилини після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Чути радісний сміх російською мовою”, – йдеться у дописі.
Зазначається, що відео опубліковано каналом RussiaNoContext. У пості зазначено, що ці кадри зняли російські військові.
❗️videos show the first hours, and perhaps even minutes, after russians blew up the Kakhovka hydroelectric power station in June 2023. A joyful laughter in 🇷🇺 can be heard.— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) April 5, 2024
📹 published by the RussiaNoContext channel. The post states that this footage was taken by a 🇷🇺 military. pic.twitter.com/qOJyMF0GF4
- Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.
- СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.
- У грудні Associated Press повідомило, що РФ приховує справжню кількість жертв, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- У березні Укргідроенерго заявило, що через підрив Каховського гідровузла збитки сягнули 2,5 млрд євро.