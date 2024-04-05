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Російські окупанти опублікували відео, зняте в перші години після підриву Каховської ГЕС у червні минулого року

Ворожі ресурси стверджують, що відео зняте російськими військовими.

Російські окупанти опублікували відео, зняте в перші години після підриву Каховської ГЕС у червні минулого року
Фото: Укргідроенерго

Російські окупанти опублікували відео, зняте в перші години після підриву Каховської ГЕС у червні минулого року, повідомляє “Телебачення Торонто”. 

“Відео показують перші години, а можливо, й хвилини після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Чути радісний сміх російською мовою”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що відео опубліковано каналом RussiaNoContext. У пості зазначено, що ці кадри зняли російські військові.

  • Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.
  • СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.
  • У грудні Associated Press повідомило, що РФ приховує справжню кількість жертв, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС. 
  • У березні Укргідроенерго заявило, що через підрив Каховського гідровузла збитки сягнули 2,5 млрд євро.
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