Зеленський наголосив на посиленні ППО для Харківщини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ по Харкову. Очільник держави наголошує на важливості посилення протиповітряної оборони для Харківської області.

Про це ідеться на сторінці Президента у Telegram.

Як підкреслив Зеленський, "російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру".

"На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога.

Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти", — ідеться у зверненні президента.