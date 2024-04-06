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Зеленський наголосив на посиленні ППО для Харківщини

Надважливо посилити ППО для Харківщини.

Зеленський наголосив на посиленні ППО для Харківщини
обстріли Харкова 6 квітня
Фото: ДСНС України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ по Харкову. Очільник держави наголошує на важливості посилення протиповітряної оборони для Харківської області.

Про це ідеться на сторінці Президента у Telegram.

Як підкреслив Зеленський, "російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру".

"На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога.

Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти", — ідеться у зверненні президента.

  • Сьогодні уночі, 6 квітня, Росія здійснила чергову атаку на Харків. Внаслідок обстрілу загинули шестеро мирних жителів, кількість постраждалих збільшилася до 11.
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