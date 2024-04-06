Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
ГоловнаСуспільствоВійна

Удари по Запоріжжю: 4 людини загинули, ще 25 поранені

Впродовж доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Удари по Запоріжжю: 4 людини загинули, ще 25 поранені
Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року
Фото: Telegram/Ігор Клименко

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 4 людини загинули, ще 25 поранені внаслідок ворожих ракетних атак  на Запоріжжя.

За інформацією глави Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

"4 людини загинули, 25 поранено внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжя. Протягом доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", — написав Федоров.

Росія вдарила по Запоріжжю щонайменше 5 ракетами.

"По Роботиному завдали авіаційних ударів. 46 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку і Роботине. 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового", — зазначив Федоров.

За даними обладміністрації, надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136". Зруйновано промислові підприємства. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

  • Учора, 5 квітня, російські окупанти завдали подвійного ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів загинули люди, відомо про 20 постраждалих.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies