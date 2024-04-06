Удари по Запоріжжю: 4 людини загинули, ще 25 поранені

Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 4 людини загинули, ще 25 поранені внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжя.

За інформацією глави Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

"4 людини загинули, 25 поранено внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжя. Протягом доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", — написав Федоров.

Росія вдарила по Запоріжжю щонайменше 5 ракетами.

"По Роботиному завдали авіаційних ударів. 46 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку і Роботине. 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового", — зазначив Федоров.

За даними обладміністрації, надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136". Зруйновано промислові підприємства. Попередньо, обійшлося без постраждалих.