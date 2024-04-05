Окупаційні війська вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи.

Її оголосили о 14.44 5 квітня. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров згодом повідомив про два вибухи.

Опісля Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки є потерпілі.

Оновлення 18.26. В етері телемарафону Іван Федоров розповів, що кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Поранених уже 13, із них четверо - у важкому стані.

"Укрінформ" повідомив, що серед потерпілих - його власна кореспондентка Ольга Звонарьова. Також відомо про поранених журналістів телеканалу "1+1".

За даними поліції, окупаційні війська вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня 2024 року

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня 2024 року

Оновлення 17.21. Голова ОВА повідомив про двох жертв російської атаки - жінку і чоловіка.

Серед поранених - 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років перебувають у стані середньої тяжкості, а 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані, додав очільник області і заявив про нові вибухи в обласному центрі.

Оновлення 16.40. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, за попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали 6 людей.

"Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", - додав Куртєв.