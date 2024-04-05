Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни спрямували на Нікопольщину вісім дронів, а також бив з артилерії

Поранення отримав літній чоловік.

Росіяни спрямували на Нікопольщину вісім дронів, а також бив з артилерії
Фото: Сергій Лисак

Російська армія впродовж дня атакувала Нікопольський районі Дніпропетровщини вісьмома дронами-камікадзе і чотири рази вдарила з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог бив дронами-камікадзе. Їх спрямував на район 8. А ще – 4 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримав 71-річний чоловік.

Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, господарську споруду і соціальний заклад. Зачепило лінії електропередач.

За повідомленням Сергія Лисака у Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies