Росіяни спрямували на Нікопольщину вісім дронів, а також бив з артилерії

Російська армія впродовж дня атакувала Нікопольський районі Дніпропетровщини вісьмома дронами-камікадзе і чотири рази вдарила з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог бив дронами-камікадзе. Їх спрямував на район 8. А ще – 4 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримав 71-річний чоловік.

Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, господарську споруду і соціальний заклад. Зачепило лінії електропередач.

За повідомленням Сергія Лисака у Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Без постраждалих.