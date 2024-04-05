Росіяни спрямували на Нікопольщину вісім дронів, а також бив з артилерії

Російська армія впродовж дня атакувала Нікопольський районі Дніпропетровщини вісьмома дронами-камікадзе і чотири рази вдарила з важкої артилерії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог бив дронами-камікадзе. Їх спрямував на район 8. А ще – 4 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримав 71-річний чоловік.
Також окупанти пошкодили 5 приватних будинків, господарську споруду і соціальний заклад. Зачепило лінії електропередач.
За повідомленням Сергія Лисака у Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Без постраждалих.