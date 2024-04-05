Лубінець: Угорщина досі не пояснила, яким чином до них з Росії потрапили 11 українських військовополонених

Офіційний Будапешт досі не надіслав уповноваженому Верховної ради з прав людини Дмитру Лубінцю яким чином минулого року до них з Росії потрапили 11 українських військовополонених.

Про це омбудсман заявив в інтерв’ю "Суспільному". Уповноважений вважає відповідну поведінку Угорщини не гідною.

"Ми не долучені до комунікації між Угорщиною і РФ. Я це трактую як негідне поводження. Ми звикли до того, як поводиться Російська Федерація. Але не звикли, що подібним чином може себе вести країна ЄС. Хочете допомогти — будь ласка, будемо це тільки вітати. Єдине, що: проінформуйте нас. Щось же залежить від нас", — ідеться у коментарі омбудсмана.

Дмитро Лубінець підкреслює, що досі не може отримати відповідь, яким маршрутом були доставлені 11 громадян України з території РФ в Угорщину. "Жодного представника України ні з боку дипломатичних установ, ні з боку інших відомств, не було долучено".

"Є сухопутний кордон між Російською Федерацією та Угорщиною? Ні. Тобто це мав бути літак? Так. З якими документами ви провели громадян України? Документи, наскільки нам відомо, російська сторона забрала і знищила. А як Угорщина встановила, що це дійсно громадяни України? Я не хочу звинувачувати угорську сторону — ми даємо їй можливість відповісти. Я раніше не розповідав, що зразу офіційно звернувся до угорського колеги. Пройшло достатньо часу, відповіді я не отримав, тож можу дозволити публічно це прокоментувати", — додає Лубінець.

У червні 2023 року українське МЗС повідомило, що Україна не знала про передачу Угорщині українських полонених з Росії. Із цього приводу до міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини - для "предметної розмови".

До цього віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.