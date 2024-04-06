Завершили розслідування щодо ексрегіонала і його спільників, які торгували із РФ комплектуючими до ВПК

Від початку повномасштабного вторгнення концерн продав компелектуючих для військово-промислового комплексу щонайменше на понад 160 млн грн. Імовірно, йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

Завершили розслідування справи щодо підозрюваних з числа топ-менеджменту концерну, які продавали до росії комплектуючі для військово-промислового комплексу. Вже після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукції щонайменше на понад 160 млн грн.

Про це повідомили у ДБР.

Імовірно, йдеться про про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

У ДБР нагадали, що у червні 2023 року затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена Партії Регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Тоді зупинили постачання російським виробникам:

зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», рф, Алтайський край, м. Бійськ);

вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ «Смоленський авіаційний завод», рф, м. Смоленск);

космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний завод», рф, Челябинська обл., м. Міас);

підприємств критичної інфраструктури російської федерації (АТ «Федеральна пасажирська компанія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Южно-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).

Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у Росії.

Крім того, вони використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

Фото: ДБР Схема поставок комплектуючих до РФ

У ДБР наголосили, що відправлена до країни-агресора продукція використовувалася у військовій сфері, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Фото: ДБР Завод, що поставляв комплектуючі до РФ

До складу злочинної організації увійшло, з-поміж менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ, яким повідомили про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору.

Щодо 7 підозрюваних, процесуальний керівник визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для закінчення досудового розслідування та надав слідчому доручення для повідомлення підозрюваним та захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи.

"Під час слідчих дій у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф, договори з країною-агресором", – додали у Бюро.

Також наголосили, що це – одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.