Зраднику, який готував удари по аеродромах Кіровоградщини, присудили 15 років за ґратами

Чоловік вистежував українську авіацію і зенітно-ракетні комплекси. Окупанти за це платитили йому криптовалютою.

Реальний термін ув’язнення отримав російський агент, різноробочий із Кропивницького, якого ворожа спецслужба завербувала на початку минулого року. Зрадник готував серію повітряних атак РФ на Кіровоградщину. Зокрема, він за вказівкою ФСБ мав скоригувати ракетні удари по аеродромах Сил оборони.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора.

У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через свої антиукраїнські дописи в прокремлівських Телеграм-каналах. Після вербування він був на прямому зв’язку з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ із Криму.Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат у месенджері, а кожен сеанс "листування" зрадник розпочинав з кодового слова.

За виконану роботу йому платили у криптовалюті.

Зловмисник обходив периметри об’єктів авіаційної інфраструктури, де намагався виявити бойові літаки ЗСУ. Також звертав увагу на можливу наявність поблизу зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Отримані відомості агент мав передати своєму російському куратору для коригування ворожого вогню в "обхід" української ППО.

Служба безпеки затримала зловмисника на початку літа 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми. Чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.