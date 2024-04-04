Військовий - контрактник коригував ракетно-дронові удари по Донеччині, - СБУ

"Кріт" працював на ФСБ через свого батька, який виїхав у Росію.

СБУ затримала ще одного "крота" в ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Донеччині. Ним виявився військовий - контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Передусім ворога цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема - танків та ствольної артилерії.

Аби замаскувати підривну діяльність, "кріт" працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до Росії. Для переїзду він як багатодітний чоловік перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до РФ, де встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим. Саме йому батько фігуранта "зливав" розвіддані, одержані від сина.

Фото: СБУ

Під час обшуку за місцем перебування затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і наявного озброєння Сил оборони та відправки «звітів» до фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Крім того вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру його батьку та притягнення його до відповідальності.

Раніше в Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ ворогу.