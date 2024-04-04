Палата представників США може голосувати за допомогу Україні у середині квітня або й пізніше, − Bloomberg

Голосування Палати представників США щодо допомоги Україні може відбутися у середині квітня або й пізніше, пише Bloomberg.
Видання додає, що спікер Палати Майк Джонсон все ще шукає способи пом'якшити опозицію з боку республіканців.
Раніше Джонсон заявляв, що представники почнуть розглядати питання допомоги приблизно 8 квітня, одразу після великодніх канікул, анонсувавши у пакеті "нові нововведення".
Представники республіканської партії зазначила, що команда Джонсона не поділилася з ними жодним планом щодо пакета допомоги. Вони також, схоже, не визначили, які поступки вимагатимуть від адміністрації президента Джо Байдена. Відтак законопроєкт не може отримати необхідну підтримку до наступного тижня.
В інтерв'ю Fox News спікер зазначив, що додасть нові умови допомоги. Ці умови можуть включати конвертацію допомоги в позику, яку Україна зрештою буде зобов’язана повернути, конфіскацію російських активів як компенсації та скасування заморожування адміністрацією Байдена нових ліцензій на експорт зрідженого газу. Білий дім заявив натомість, що відхилив угоду щодо допомоги Україні за умови скасування мораторію на експорт ЗПГ.
Прессекретар Джонсона Тейлор Гаулсі зазначив, що обіцянка спікера щодо швидких дій не мала на меті передати конкретний термін, і що Джонсон “прослуховує членів” з усієї партії щодо плану.
Двоє представників керівництва Республіканської партії заявили, що “технічно” Джонсон все ще може прийняти рішення щодо плану допомоги на вихідних і прискорити прийняття закону наступного тижня. “Але цей прискорений графік може загрожувати провалом законодавства, а також ще більше спричинити невдоволення прихильників жорсткої лінії Республіканської партії”, − підкреслює Politico.
Допомога США для України
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.