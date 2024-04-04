Палата представників США може голосувати за допомогу Україні у середині квітня або й пізніше, − Bloomberg

Команда спікера Майка Джонсона не поділилася з республіканцями жодним планом щодо пакета допомоги і, очевидно, не визначилася, яких поступок вимагатиме від президента Джо Байдена.

Голосування Палати представників США щодо допомоги Україні може відбутися у середині квітня або й пізніше, пише Bloomberg.

Видання додає, що спікер Палати Майк Джонсон все ще шукає способи пом'якшити опозицію з боку республіканців.

Раніше Джонсон заявляв, що представники почнуть розглядати питання допомоги приблизно 8 квітня, одразу після великодніх канікул, анонсувавши у пакеті "нові нововведення".

Представники республіканської партії зазначила, що команда Джонсона не поділилася з ними жодним планом щодо пакета допомоги. Вони також, схоже, не визначили, які поступки вимагатимуть від адміністрації президента Джо Байдена. Відтак законопроєкт не може отримати необхідну підтримку до наступного тижня.

В інтерв'ю Fox News спікер зазначив, що додасть нові умови допомоги. Ці умови можуть включати конвертацію допомоги в позику, яку Україна зрештою буде зобов’язана повернути, конфіскацію російських активів як компенсації та скасування заморожування адміністрацією Байдена нових ліцензій на експорт зрідженого газу. Білий дім заявив натомість, що відхилив угоду щодо допомоги Україні за умови скасування мораторію на експорт ЗПГ.

Прессекретар Джонсона Тейлор Гаулсі зазначив, що обіцянка спікера щодо швидких дій не мала на меті передати конкретний термін, і що Джонсон “прослуховує членів” з усієї партії щодо плану.

Двоє представників керівництва Республіканської партії заявили, що “технічно” Джонсон все ще може прийняти рішення щодо плану допомоги на вихідних і прискорити прийняття закону наступного тижня. “Але цей прискорений графік може загрожувати провалом законодавства, а також ще більше спричинити невдоволення прихильників жорсткої лінії Республіканської партії”, − підкреслює Politico.

Допомога США для України