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Харків атакували "шахеди", є загиблі (оновлено)

Росіяни влучили у цивільну інфраструктуру, жертвами стали співробітники ДСНС.

Харків атакували "шахеди", є загиблі (оновлено)
Shahed-136
Фото: скрин відео

У Харкові четверо людей загинули на місці подвійної атаки ворожих ударних безпілотників. Серед них щонайменше троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували наслідки першого влучання "шахедів" у цивільну забудову. 

Відомо про п'ятьох постраждалих, пошкоджена спецтехніка.

За словами мера міста Ігоря Терехова, ще в одному місці влучання у приватному секторі попередньо повідомляють про одного загиблого. 

Загалом є інформація про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди. Всюди працюють екстрені та комунальні служби. У місті можливі перебої зі світлом.

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