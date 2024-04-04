Харків атакували "шахеди", є загиблі (оновлено)

У Харкові четверо людей загинули на місці подвійної атаки ворожих ударних безпілотників. Серед них щонайменше троє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували наслідки першого влучання "шахедів" у цивільну забудову.
Відомо про п'ятьох постраждалих, пошкоджена спецтехніка.
За словами мера міста Ігоря Терехова, ще в одному місці влучання у приватному секторі попередньо повідомляють про одного загиблого.
Загалом є інформація про три "прильоти", усі по житлових будинках. На місці одного з них розпочалася пожежа, на іншому стався обвал плит споруди. Всюди працюють екстрені та комунальні служби. У місті можливі перебої зі світлом.
- У Харкові досі складна ситуація з електроенергією, місто було змушене повернутися до графіків погодинних відключень.
- Міністерство внутрішніх справ заперечує фейк ворожих пропагандистів про те, що в місті планують евакуацію.