Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, поранена мирна мешканка

Попередньо, росіяни атакували протикорабельною ракетою Х-59МК.

Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, поранена мирна мешканка
Росіяни завдали ракетного удару по Мерефі
Фото: Пресслужба Харківської окружної прокуратури

Надвечір 3 квітня російська армія вдарила ракетой по Мерефі у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської окружної прокуратури.

Внаслідок російського удару поранення отримала 55-річна жінка. 

Крім того, пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства, сталась пожежа.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також вибиті вікна у будинках, пошкоджено дахи. 

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

  • Вдень 3 квітня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Харківській області, через що виникла пожежа.
  • Російська армія атакувала з артилерії Куп'янськ-Вузловий, у результаті обстрілу поранення отримав чоловік похилого віку.
  • Російська армія завдала удару двома ракетами по Боровій, що в Ізюмському районі Харківщини. В результаті обстрілу пошкоджено освітню інфраструктуру. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами "Гром Е-1".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies