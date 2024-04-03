Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, поранена мирна мешканка

Надвечір 3 квітня російська армія вдарила ракетой по Мерефі у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба Харківської окружної прокуратури.
Внаслідок російського удару поранення отримала 55-річна жінка.
Крім того, пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства, сталась пожежа.
Також вибиті вікна у будинках, пошкоджено дахи.
За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.
- Вдень 3 квітня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Харківській області, через що виникла пожежа.
- Російська армія атакувала з артилерії Куп'янськ-Вузловий, у результаті обстрілу поранення отримав чоловік похилого віку.
- Російська армія завдала удару двома ракетами по Боровій, що в Ізюмському районі Харківщини. В результаті обстрілу пошкоджено освітню інфраструктуру. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами "Гром Е-1".