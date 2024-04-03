Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, поранена мирна мешканка

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

Також вибиті вікна у будинках, пошкоджено дахи.

Крім того, пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства, сталась пожежа.

Про це повідомила пресслужба Харківської окружної прокуратури.

Надвечір 3 квітня російська армія вдарила ракетой по Мерефі у Харківській області.

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