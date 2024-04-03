Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
ГоловнаСвіт

Глава міноборони Франції вперше за тривалий час говорив із Шойгу

Лекорню чітко дав знати, що Франція з Україною до кінця.

Глава міноборони Франції вперше за тривалий час говорив із Шойгу
Фото: ОПУ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сьогодні, 3 квітня, вперше за довгий час провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між очільниками оборонних міністерств стала першою з жовтня 2022 року, пише Le Monde з посиланням на прес-реліз міноборони Франції.

Себастьян Лекорню засудив теракт, скоєний 22 березня "Ісламською державою" і висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

"Він підтвердив, що Париж не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв’язок між терактом та Україною. Глава міноборони закликав Росію припинити будь-яку експлуатацію", – йдеться у повідомленні.

Також Лекорню беззастережно засудив російську агресію проти України, і наголосив, що Франція продовжуватиме надавати українській стороні підтримку у відсічі агресії з боку РФ "настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно у її боротьбі за свободу та суверенітет, щоб принести мир та безпеку на європейський континент".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies