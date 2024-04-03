Рютте на шляху до посади генсека НАТО зіштовхнувся з перешкодами в чотирьох країнах

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зіштовхнувся з низкою перешкод у спробі стати наступним генеральним секретарем НАТО, що може затримати рішення про призначення, пише Euractiv.

Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити на цій посаді чинного генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Дипломати країн НАТО були переконані, що ім'я наступного генсека буде озвучено протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ і святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.

Однак після висунення кандидатури президента Румунії Клауса Йоганніса на цю ж посаду виникли певні несподівані перешкоди.

Зараз Рютте повинен завоювати довіру Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Оскільки міністри закордонних справ країн Альянсу обговорюють це питання під час зустрічі в Брюсселі, неясно, чи буде воно вирішене до останньої зустрічі міністрів у Празі (30-31 травня) перед самітом лідерів у Вашингтоні (9-11 липня).

Наразі Рютте підтримують чотири члени НАТО — Франція, Німеччина, Велика Британія і країна, яка серед членів НАТО найбільше витрачає на оборону — США.

Підтримка з боку цих чотирьох країн, а також ще понад 20 інших національних урядів країн Альянсу, мала б гарантувати Рютте безперешкодний шлях до посади.

Занепокоєння держав східного флангу щодо недостатнього представництва в керівному органі НАТО вкотре підтвердило їх зацікавленість у цій посаді.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка вважається хорошим кандидатом серед членів Альянсу, у вівторок оголосила про свою підтримку Рютте на посаді.

Кілька дипломатів НАТО заявили, що жоден з прихильників прем'єра Нідерландів не перейшов до табору на підтримку Йоганніса або інших можливих претендентів.

"Тривають дебати щодо кваліфікації обох цих виняткових лідерів, і ми продовжимо обговорювати усі "за" і "проти", доки не досягнемо консенсусу", — зазначає посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Джерела Euractiv заявили, що найбільшої переконливості вимагають Туреччина, та Угорщина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Рютте минулого місяця заявив, що хоче, аби наступний генеральний секретар НАТО серйозніше ставився до боротьби з тероризмом і "брав до уваги чутливість союзників, які не є членами ЄС", відкривши шлях до дискусії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що уряд його прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає проти кандидатури Рютте, оскільки прем'єр Нідерландів критикував стан верховенства права в Будапешті.

Румунія має свого кандидата, в той час як Словаччина перебуває в розпалі виборчого процесу.

Кілька дипломатів НАТО, вважають Туреччину й Угорщину вдасться переконати найближчими тижнями, оскільки прем'єр Нідерландів підтримує зв'язок з лідерами та їхніми прихильниками і не вважає Йоганніса серйозним кандидатом.