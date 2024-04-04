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12-річний стрілок у Фінляндії пояснив напад на однокласників булінгом

Відповідно до законодавства країни, через вік підозрюваного хлопець не несе кримінальної відповідальності, а це означає, що його не можна заарештувати чи затримати. 

12-річний стрілок у Фінляндії пояснив напад на однокласників булінгом
Фото: EPA/UPG

12-річний хлопчик, підозрюваний у вбивстві однокласника та пораненні двох дівчаток у Фінляндії, заявив, що до стрілянини його спонукав булінг, пише The Guardian.

Підозрюваний розповів поліції, що перейшов до школи на початку року, а нові однокласники з нього знущалися.

Після стрілянини хлопець продовжив погрожувати пістолетом учням, які їхали до школи в у Гельсінкі.

“Після стрілянини у Viertola поліції стало відомо про надзвичайно велику кількість різних загроз. Усі розслідує поліція, сприймаючи їх дуже серйозно”, − йдеться в заяві правоохоронців.

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Пістолет, який використав підозрюваний, належав його близькому родичу.

Відповідно до фінського законодавства, через вік підозрюваного він не несе кримінальної відповідальності, а це означає, що його не можна заарештувати чи затримати. Після опитування правоохоронців та проведення досудового розслідування поліція повідомила, що дитину передали органам соціального захисту населення.

  • У Фінляндії за кілька місяців у 2007 та 2008 роках сталися дві смертоносні стрілянини в школах. У 2007 році 18-річний студент застрелив шістьох учнів, шкільну медсестру та його директора в невеликому містечку Йокела на північ від Гельсінкі, а наступного року інший студент застрелив дев'ятьох учнів і вчителя у політехнічному інституті в західному місті Каухайокі.

Хто може володіти зброєю у Фінляндії

Стрілянина призвела до посилення законів про володіння зброєю, згідно з якими власники зброї повинні досягти принаймні 18 років, але будь-яка особа старша ніж 15 років може подати заявку на отримання дозволу на використання чужої зброї.

У Фінляндії зареєстровано 430 тисяч ліцензованих власників зброї серед 5,5 мільйонів населення. Немає обмежень щодо кількості зброї, якою можна володіти. МВС країни каже, що в обігу перебуває понад 1,5 мільйона одиниць зброї.

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