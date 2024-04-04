Правляча партія Грузії офіційно ініціювала спрямовані проти ЛГБТ поправки до Конституції

В правлячій партії стверджують, що ці заборони ніяк не обмежують права людини, права на свободу зборів та свободу вираження поглядів.

Грузинська правляча партія “Грузинська мрія” офіційно ініціювала у парламенті поправки до Конституції проти "ЛГБТ-пропаганди".

Про це повідомляє видання “Новости-Грузия”.

Зараз парламентська більшість Грузії не має голосів, щоб розпочати процес зміни Конституції. Раніше у “Грузинській мрії” заявили, що законопроєкт, швидше за все, буде виставлений на голосування після парламентських виборів. На них партія розраховує отримати конституційну більшість.

При цьому в правлячій партії стверджують, що ці заборони ніяк не обмежують права людини, права на свободу зборів та свободу вираження поглядів.

Внесений законопроєкт забороняє проведення зборів та публікації, які можуть бути розцінені як пропаганда ЛГБТ, втім чітких критеріїв не зазначено.

Проект конституційного закону “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх” на цьому етапі складається з 8 пунктів. При цьому сам термін ЛГБТ не використовується у формулюваннях:

1. Можуть регулюватися лише такі відносини, аналогічні шлюбу, які передбачають союз одного генетичного чоловіка та однієї генетичної жінки, які досягли 18-річного віку.

2. Усиновлення або піклування над неповнолітнім допускається лише подружжям або гетеросексуальними особами, які перебувають у шлюбі відповідно до законодавства Грузії.

3. Забороняється будь-яке медичне втручання, пов'язане із зміною статі людини.

4. У документах держорганів зазначається лише жіноча чи чоловіча стать, що відповідає генетичним даним.

5. Будь-яке рішення органу державної влади або приватної особи, яке прямо чи опосередковано обмежує використання понять, що визначаються статтю, є недійсним.

6. Збори, спрямовані на пропаганду одностатевих сімейних чи інтимних відносин, інцесту, усиновлення чи опіки над неповнолітньою одностатевою парою або особою негетеросексуального характеру, медичного втручання, пов'язаного зі зміною статі, заборонені.

7. Забороняється поширення твору, програми чи іншого матеріалу, спрямованого на пропаганду одностатевих сімейних чи інтимних відносин, інцесту, усиновлення чи опіки над неповнолітньою одностатевою парою, зміни статі чи невикористання гендерних понять.

8. Забороняється надання в освітній процес державної або приватної освіти інформації, спрямованої на пропаганду одностатевих сімейних або інтимних відносин, інцесту, зміни статі. невикористання гендерних термінів.