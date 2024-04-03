Керівна партія Грузії заявила, що знову внесе законопроєкт про іноземних агентів

Законопроєкт відкликали минулого року після протестів опонентів, які порівнювали його з російським.

Керівна партія Грузії заявила, що повторно внесе законопроєкт, який вимагає від організацій, які приймають іноземні кошти, реєструватися як іноземні агенти, пише Reuters.

Законопроєкт відкликали минулого року після протестів опонентів, які порівнювали його з репресіями в російському стилі.

Голова парламентської фракції урядового блоку “Грузинська мрія” Мамука Мдінарадзе заявив, що грузинська опозиція ввела громадськість в оману щодо законопроєкту минулого року, і що майже ідентичний законопроєкт буде прийнято до того, як парламент розійдеться до виборів у жовтні.

Законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який президент Росії Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.

“Грузинська мрія” відмовилася від спроби внести законопроєкт у березні 2023 року після двох ночей бурхливих протестів у Тбілісі та критики з боку західних країн, які назвали його прикладом відступу від демократії. Опозиція назвала законопроєкт про іноземних агентів “російським законом”. Це є серйозним звинуваченням у країні, де Москву не люблять за її підтримку сепаратистських територій Абхазії та Південної Осетії.

У грудні Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС, але керівна партія зберегла свою риторику проти організацій громадянського суспільства, звинувачуючи їх у підготовці революції в країні.

“Грузинську мрію”, яка керує Тбілісі з 2012 року, останніми роками внутрішні та західні критики звинувачували в авторитарних тенденціях і надмірній близькості до Росії. Партію заснував мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем’єр-міністр та один із найбагатших людей Грузії, який, як вважається, досі контролює її. Опитування громадської думки показують, що партія залишається найпопулярнішою в Грузії, але вона втратила позиції з 2020 року, коли вона отримала незначну парламентську більшість. Минулого місяця партія заявила, що буде прагнути запровадити закон, який накладає широкі обмеження на права ЛГБТ, включно зі забороною “пропаганди” одностатевих стосунків і гендерних змін.