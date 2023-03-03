США вважають, що грузинські законодавчі ініціативи щодо іноземних агентів можуть загальмувати рух Грузії до Європи

Внесені до грузинського парламенту законопроєкти про іноземних агентів серйозно загрожують євроатлантичному майбутньому Грузії. Також вони вплинуть на здатність грузинів реалізувати свої економічні, соціальні та інші прагнення.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Я закликаю парламент Грузії скасувати запропоновані закони”, - звернулась адміністраторка USAID Саманта Пауер.

“Будь-хто, хто підтримає ці законопроекти, нестиме відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії”, - заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Два законопроекти із загальною умовною назвою “Про іноземних агентів” були внесені до парламенту Грузії 26 лютого. Вже 2 березня парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили законопроєкти у першому читанні.

Депутати провладних сил Грузії наголошують, що законопроєкти про іноземних агентів були розроблені з урахуванням американського досвіду.

Також раніше представництво ООН в Грузії висловило стурбованість появою в грузинському парламенті цих законопроєктів. У заяві вказано, що такі закони, в разі ухвалення, перешкоджатимуть роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також розвитку грузинської демократії.

Представництво ООН в Грузії також наголосило, що заохочує парламент Грузії отримати правові висновки компетентних регіональних і міжнародних органів, розглянути думки цих органів щодо аналогічного законодавства та провести широкі, інклюзивні та змістовні консультації з широким колом зацікавлених сторін, яких може торкнутися потенційне ухвалення цих законопроектів.

Крім того, занепокоєння можливими змінами в Грузії висловила і міжнародна правозахисна організація Freedom House.

Внесені до парламенту Грузії законопроєкти зобов’язують усіх юридичних та фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. Порушникам загрожуватиме штраф або тюремне ув’язнення.

Активісти та депутати від опозиційних партій під час розгляду цих законопроектів протестували у Тбілісі.

Нагадаємо, у банках Грузії з початку повномасштабної війни в Україні було відкрито 109 949 рахунків на імена громадян Російської Федерації. Ще шість рахунків було відкрито для російських юридичних осіб.