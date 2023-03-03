ЄС критикує план Угорщини перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим

Про такі плани повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Європейський Союз застеріг Угорщину від перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що за даними ізраїльських ЗМІ, останніми днями міністри закордонних справ Ізраїлю та Угорщини досягли угоди про перенесення посольства. Це стало би дипломатичною перемогою для Біньяміна Нетаньяху.

МЗС Угорщини відмовилося підтвердити або спростувати повідомлення ізраїльських ЗМІ про перенесення посольства.

Втім, знайома з планами особа на умовах анонімності підтвердила, що перенесення посольства відбудеться.

Речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано сказав, що в ЄС “існує давня позиція, яка випливає з резолюції 478 Ради Безпеки ООН від 1980 року, яка закликає всі країни-члени ООН відкликати посольства та дипломати. місії до Ізраїлю з Єрусалиму”.

Таке рішення Угорщини було би першим для країни-члена ЄС. Воно б ризикувало підірвати довгострокову мету ЄС щодо дводержавного рішення для Ізраїлю та Палестини.

В березні 2019 року голова уряду Угорщини Орбан переніс відділ торгівлі угорської місії в Ізраїлі до Єрусалиму.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.