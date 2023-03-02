Євросоюз визнає право України визволити всі тимчасово окуповані Росією території включно з Кримом

Європейський Союз визнає право України визволити й відновити повний контроль над усіма тимчасово окупованими Росією територіями. Це стосується також і Криму.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Минулого тижня міжнародне співтовариство, тут, в ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, продемонструвало єдність у непохитній підтримці та солідарності з Україною. Наші уряди і наші народи чітко дали зрозуміти: ми стоїмо на боці України, яка здійснює своє невід'ємне право на самооборону проти російської агресії відповідно до міжнародного права, зокрема статті 51 Статуту ООН, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах. Це стосуватиметься і швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості.

"Ми також підтримуватимемо відновлення України, для чого використовуватиме заморожені та затримані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Ми продовжимо посилювати колективний тиск на Росію з метою припинення її агресивної війни", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ.