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Євросоюз визнає право України визволити всі тимчасово окуповані Росією території включно з Кримом

Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону проти російської агресії. 

Євросоюз визнає право України визволити всі тимчасово окуповані Росією території включно з Кримом
Фото: ukrinform.ua

Європейський Союз визнає право України визволити й відновити повний контроль над усіма тимчасово окупованими Росією територіями. Це стосується також і Криму.  

Про це повідомляє Укрінформ.

"Минулого тижня міжнародне співтовариство, тут, в ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, продемонструвало єдність у непохитній підтримці та солідарності з Україною. Наші уряди і наші народи чітко дали зрозуміти: ми стоїмо на боці України, яка здійснює своє невід'ємне право на самооборону проти російської агресії відповідно до міжнародного права, зокрема статті 51 Статуту ООН, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах. Це стосуватиметься і швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості.

"Ми також підтримуватимемо відновлення України, для чого використовуватиме заморожені та затримані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Ми продовжимо посилювати колективний тиск на Росію з метою припинення її агресивної війни", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ.

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