Світу потрібні “торговці надіями”

Південно-Африканська Республіка має достатньо спільного з Україною. З одного боку, там є потужні високорозвинені бізнеси, відомі у світі, а з іншого – країна кілька років тому пережила потужні повені, внаслідок чого понесла великі матеріальні втрати, так само у ПАР були протести, а ще в ній процвітає корупція, яка накладає відбиток на всі сфери життя і призводить до втрат. Про це і не тільки під час лекції у рамках проєкту ReinforceUA від Бізнес-школи МІМ говорив професор Морріс Мтомбені, декан Інституту бізнесу Гордона Університету Преторії (GIBS).

Професор Мтомбені також викладає у Гарварді. Він має більше 30 років досвіду в галузі банківської справи, страхування та управління інвестиціями. Морріс Мтомбені викладає дисципліни, пов’язані з корпоративним управлінням, фінтехом, стратегічним лідерством та інноваціями.

Публікуємо стисло виступ професора Мтомбені для української аудиторії. Він почав свою зустріч з демонстрації колажу світлин, на яких були зображені радянські діячі Микита Хрущов, Олексій Кириченко, китайський лідер Мао Цзе Дун, а також люди, які стали героями для Африканського континенту, – Мартін Лютер Кінг та Нельсон Манделла.

Чому я обрав цих людей, щоб розпочати свою розмову про стійкість у лідерстві? Кириченко, Хрущов і Мао представляють те, що я називаю «темною стороною» лідерства, натомість Манделла чи Лютер Кінг – це «світла сторона» лідерства.

1956-57 року Мао представив свою кампанія «100 квітів», де сто вчених мали подати сто ідей, але ми знаємо, що далі він почав знищувати тих, хто думає вільно.

У 1956 році Хрущов публічно критикував Сталіна, але люди не розуміли, чому він це робить. Його запитали – ви ж там були і чому нічого не зробили? І Хрущов, як це він умів, ударив по столу і емоційно запитав: «хто це сказав?». А далі була тиша, бо люди просто подумали, що він став ще одним Сталіним.

Для того, щоб ми змогли побудувати культуру для людей, нам треба говорити. Російське лідерство намагається переписати історію і дати розуміння, що є одна версія правди. Ми маємо ставити питання, щоб зрозуміти не стільки те, хто правий, а хто ні, скільки знайти можливості, у яких ми можемо співіснувати. Такі люди як Манделла і Кінг – уособлення ідеї відтворення миру, де ми могли б знайти таке місце співіснування.

У нас цей «невразливий ворог» був усередині країни, у вашому світі він зовні. І у нашому випадку такий ворог – це уряди. Спочатку був уряд апартеїду, де біла меншість атакувала чорних. А пізніше уже йшлося не про расову різницю, а про корупцію, що було представлено нашим колишнім президентом Зумою, який був другом росії. Наш теперішній президент також дружить з росією, хоча йому кажуть, що він не на правильному боці історії.

Ми можемо впливати на політику, але не можемо контролювати її. Нам треба розуміти геополітику, щоб впливати на неї. І перша мудрість полягає в тому, що бізнес-люди мають читати не лише фінзвіти, а історію своїх народів, щоб зрозуміти, як вона вплинула на народи. Так, ми обрали корумповане лідерство, але обрані – зі свого боку теж обрали бути корумпованими.

До ковіду у нас були величезні повені – заводи, великі обсяги товарів були знищені. Одна компанія втратила більше мільярда доларів, на що вплинули не тільки повені, але й погане планування та недбала робота муніципалітетів. У нас були бунти і страйки, бо люди незадоволені якістю життя в країні. У результаті понад 30 млрд дол. було втрачено за 3 дні в нашій країні. У нас найвищий в світі рівень вбивств і криміналу. В нашій країні кількість людей, які вмирають внаслідок вбивств, дорівнює втратам у зоні бойових дій. І це важко зрозуміти, якщо ви не живете у цьому контексті.

Якщо ми зберемо це все до купи, це називається колективною травмою або ж травмою поколінь, що повторюється знову і знову. У вас бувають блекаути через війну, і вони так само бувають у нас, але не через сусідів, а через лідерів країни і ми сидимо без світла по 6-8 годин на добу. І внаслідок цього ми маємо колективну травму, яка впливає на суспільство і на покоління.

Якщо ми почнемо з історії з точки зору геополітики, побачимо дуже багато складнощів. Люди ПАР в основному підтримують народ України, а уряд обрав бути нейтральним. Один з наших лідерів каже, що в ситуації, коли ви обираєте нейтралітет, ви підтримуєте агресора. Але все не так просто. Наприклад, Америка довго підтримувала уряд апартеїду, а росія і Китай у той самий час підтримували боротьбу проти апартеїду.

Незалежно від усіх складнощів, у ПАР є чудові бізнеси – світові гравці. Бізнес в ПАР, так само як і люди, є стійкими, спроможним до відновлення та ривків уперед. Така здатність розвивається під час трагедій, загроз, стресу та війни. Бо як народ, як люди, ми просто створені для того, щоб виживати. Стійкість це процес – це про те, що ви робите і як вибираєте. І саме це допомагає пройти вам складнощі «нездоланного ворога».

Коли лідери стійкі, вони емоційно розумні, налаштовані на мораль, знають і розуміють історію, знають, як вона може допомогти сформувати майбутнє. Важливо також розуміти, чи є ви сервіс-лідером? Сервіс-лідерство може бути тоді, коли ми поєднані з людством і коли маємо співчуття. Коли ви дієте з надією, а не з острахом, у такій ситуації ви можете бути стійкими. Тепер життя дуже важке, але один з кроків, який ви берете з цієї ситуації як країна, – ви розумієте, як стати більшим гравцем у світі, бо у вас тепер такий досвід, якого в цім світі більше ні в кого не буде.

Деякі особливості є дуже схожими з тими, які є в інших країнах, що розвиваються. Це наприклад, слабкі інституції, які зібрані в систему. Або коли політики піклуються про себе і родини, а суспільство має платити податки і дотримуватися законів, але не отримує гідних послуг від цих політиків. У багатьох країнах Африканського континенту люди живуть у важких умовах, є нерозумні, які підтримують некомпетентних політиків у владі. У нас водночас існують корумповані, але також практичні і етичні бізнес-лідери. Працювати на нашому континенті дуже складно.

У нашій бізнес-школі є центр бізнес-етики – це один з головних напрямків, яким ми займаємося і залучаємо партнерів з інших бізнес-шкіл, щоб дати знання, як боротися з корупцією. Ми викладаємо все на стіл: це правда, корупція – прибутковий бізнес, але також є прибутковий ринок, який не є корумпованим. Ми допомагаємо людям зрозуміти, чому варто обирати некорумповані ринки. Кожен наш студент має пройти курс етики і лідерства, це триває кілька років, а не є окремими курсом. У нас є спікери з бізнесу, яких ми залучаємо, також студенти під час стажування потрапляють в ситуації, які показують ефект від корупції.

Загалом, у сучасному світі нам потрібен лідер, який буде «торговцем надією» і допоможе знайти мету. Такі лідери готові, щоб їх критикували, вони відкриті і готові вчитися.