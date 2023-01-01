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Загроза блекаута зараз малоймовірна, - Укренерго

На думку енергетиків, росіяни вичерпують потенціал своїх атак.

Загроза блекаута зараз малоймовірна, - Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Атаки російських окупантів на енергосистему України теоретично можуть спричинити блекаут, однак на практиці це малоймовірно.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що росіяни мають все меншу здатність для атак.

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від них показують, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", - заявив Кудрицький.

За словами голови правління, українські енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак окупантів. На думку Кудрицького, "російська воєнщина на полі бою з української енергосистемою" мало що може продемонструвати.

"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - підсумував він.

Нагадаємо, що за даними Укренерго, ракетна атака росіян 29 грудня ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі України. 

За словами Кудрицького, Росія 29 грудня здійснила не одну, а серію атак на українську енергосистему, але не досягла своїх цілей.

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