140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Вибухи сталися у трьох районах Києва, є загиблий, - Кличко (оновлено)
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
Угорщина взяла Україну в заручники, - Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

КМВА підсумувала наслідки російської нічної атаки: всі повітряні цілі ворога збито

Вода і тепло подаються у штатному режимі. 

КМВА підсумувала наслідки російської нічної атаки: всі повітряні цілі ворога збито
Уламки ракети, Київ
Фото: КМВА

Київська міська військова адміністрація оприлюднила узагальнені дані щодо нічної атаки Росії на столицю. В районі Києва виявили 32 повітряні цілі, всі було знищено.

Інформація про жертв відсутня. Про це йдеться у повідомленні КМВА в Telegram.

"Водо-та теплопостачання столиці працює в штатному режимі. 07:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет схожий на уламок ракети. Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба МВС", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що ще 13 ворожих безпілотників іранського виробництва у новорічну ніч збили до опівночі. Ворог цілився у обʼєкти інфраструктури. У Київській області пошкоджено уламками такий обʼєкт, також частини "шахеда" впали на дитячий спортивний майданчик. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також