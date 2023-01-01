КМВА підсумувала наслідки російської нічної атаки: всі повітряні цілі ворога збито

Вода і тепло подаються у штатному режимі.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила узагальнені дані щодо нічної атаки Росії на столицю. В районі Києва виявили 32 повітряні цілі, всі було знищено.

Інформація про жертв відсутня. Про це йдеться у повідомленні КМВА в Telegram.

"Водо-та теплопостачання столиці працює в штатному режимі. 07:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет схожий на уламок ракети. Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба МВС", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще 13 ворожих безпілотників іранського виробництва у новорічну ніч збили до опівночі. Ворог цілився у обʼєкти інфраструктури. У Київській області пошкоджено уламками такий обʼєкт, також частини "шахеда" впали на дитячий спортивний майданчик.