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У новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь, жінка зазнала поранень

Поранена була госпіталізована, після надання допомоги її виписали. 

У новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь, жінка зазнала поранень
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко

Цієї ночі армія Росії двічі відкривала вогонь по Нікополю. "Градами" та артилерією росіяни умисно били по житлових кварталах у святкові години.

Під приціл потрапили Червоногригорівська і Нікопольська громади, поранено 48-річну жінку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм

"У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей – її доправили до лікарні", – написав він.

За його даними, вранці поранену виписали. 

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих.

Захисники тим часом знищили один російський "шахед" у небі над областю.

Нагадаємо, цієї ночі ворог влаштував ще одну масовану повітряну атаку після того, як випустив ракети і безпілотники на українців удень 31 грудня. Повітряна тривога в новорічну ніч тривала близько пʼяти годин, тільки над Києвом збили 32 повітряні цілі. 

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