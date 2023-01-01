У новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь, жінка зазнала поранень

Поранена була госпіталізована, після надання допомоги її виписали.

Цієї ночі армія Росії двічі відкривала вогонь по Нікополю. "Градами" та артилерією росіяни умисно били по житлових кварталах у святкові години.

Під приціл потрапили Червоногригорівська і Нікопольська громади, поранено 48-річну жінку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей – її доправили до лікарні", – написав він.

За його даними, вранці поранену виписали.

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих.

Захисники тим часом знищили один російський "шахед" у небі над областю.

Нагадаємо, цієї ночі ворог влаштував ще одну масовану повітряну атаку після того, як випустив ракети і безпілотники на українців удень 31 грудня. Повітряна тривога в новорічну ніч тривала близько пʼяти годин, тільки над Києвом збили 32 повітряні цілі.