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У перші дні 2023 року в Україні буде тепло і без опадів

Температура вдень 6-12°.

У перші дні 2023 року в Україні буде тепло і без опадів

1-2 січня в Україні буде дуже тепла погода без опадів.

Про це повідомили у Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°.

У Криму та західній частині місцями 13-15° тепла.

У Київській області 1 січня хмарно з проясненнями, без опадів. 

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. 

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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