Очільник СБУ Василь Малюк побажав українцям, щоб 2023-й став роком перемоги

Очільник СБУ зазначив, що українці вкотре довели, що Україна була, є і обов’язково буде.

Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк побажав українцям, щоб 2023-й став роком перемоги.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Шановні українці! Колеги та побратими! Існує багато слів, якими можна описати минулий рік. Але найбільш точне формулювання – історичний. Бо у 2022-му році ми не просто зіткнулися з серйозними потрясіннями й викликами, а показали, що вміємо їх долати. Увесь світ побачив, що українці – нація незламних воїнів, нащадки славних київських князів і лицарів козацької доби”, - йдеться в привітанні.

Очільник СБУ зазначив, що українці вкотре довели, що Україна була, є і обов’язково буде, адже неможливо знищити народ, де прості фермери захоплюють ворожі танки, пенсіонери плетуть захисні сітки для військових, а діти віддають свої заощадження на допомогу армії.

“Тому скільки б ракет не випустив ворог по енергетичних об’єктах, головне світло – в наших серцях. І його нічим не вимкнути!” - йдеться в поздоровленні.

Також повідомляється, що сьогодні СБУ разом з усіма Силами оборони цілодобово захищає Україну: співробітники відомства воюють у найгарячіших точках, викривають ворожі агентурні мережі, розслідують воєнні злочини РФ, проводять надскладні спецоперації, протидіють внутрішнім і зовнішнім загрозам. Таким чином усі роблять важливий внесок у Перемогу України і наближають її.

Василь Малюк зазначив, що якщо 2022 рік став роком випробувань і надії, то 2023-й – обов’язково стане роком Перемоги. Коли вся країна буде в безпеці, на тимчасово окупованих територіях замайорять жовто-блакитні прапори, а українські захисники повернуться додому – розбудовувати мирну і щасливу країну.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю у розголошенні таємної військової інформації. Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про формування у місті нової військової частини та її розташування.